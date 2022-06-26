«Вы находитесь в самом начале большого жизненного пути». Президент поздравил белорусов с Днём молодёжи и студенчества

Новости Беларуси. День молодежи и студенчества отмечается 26 июня в Беларуси. С праздником, олицетворяющим целеустремленность, энергию и оптимизм, белорусских юношей и девушек поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, молодежь Беларуси – лучшая на земле. Умные и талантливые, полные ярких идей и грандиозных планов, вы находитесь в самом начале большого жизненного пути. Этот путь станет логическим продолжением труда многих поколений. Ваши деды и прадеды защищали Отчизну, чтобы вы сегодня жили под мирным небом. Мы делали и делаем все возможное, чтобы вы росли и взрослели в независимом и сильном государстве. Храните историческую память, дорожите культурными и духовными традициями белорусского народа. Всегда помните: учеба и труд, уважение к старшим и любовь к Родине – выверенная формула, которая принесет вам счастье, а нашей любимой Беларуси – процветание.

Отметим, что предшествовала празднику насыщенная мероприятиями «Неделя молодежи и студенчества». На протяжении семи дней по всей стране были организованы диалоговые площадки, прошли спортивные и развлекательные мероприятия. Заключительным аккордом станет сегодняшний фестиваль на площадке у Дворца спорта в Минске. Гостей ожидают концертная программа, интерактивные квесты, выставки и мастер-классы.