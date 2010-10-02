ВВС Беларуси: Любая информация, отображенная на экране компьютера, может быть считана на расстоянии сотен метров

В поселке Колодищи дислоцируется 387-й центр технического контроля и обеспечения защиты информации – воинская часть, непосредственно подчиненная управлению радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил. В данном подразделении нет военнослужащих срочной службы. Слишком велики груз ответственности и уровень квалификационных требований.

Основная «боевая» единица центра – мобильные комплексы радиомониторинга. С виду обычный микроавтобус. Однако внутри он оборудован самой современной аппаратурой. На вооружении центра имеются также комплексы, позволяющие выявить каналы утечки информации по всем физическим полям. Например, установить факт несанкционированного подключения к различным проводным коммуникациям (телефонным линиям, компьютерным и электрическим сетям, линиям охранной сигнализации и т.п.) практически всех известных устройств съема и передачи информации. С помощью таких средств контроля возможно не только выявить и идентифицировать практически любое шпионское устройство, но и с высокой точностью определить расстояние до места его установки, пишет «Р ».

Игорь Данильчик, полковник, начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Любая информация, отображенная на экране компьютера, с помощью специального оборудования может быть считана на расстоянии десятков, а то и сотен метров. Каждый символ, высвечиваясь на мониторе, излучает уникальный электромагнитный импульс, который можно перехватить. И даже толстые стены не всегда могут стать помехой незаконному интересу. А сотовые телефоны? Даже выключенный мобильник – потенциальный «жучок» для умного противника.