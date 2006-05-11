Вводится новый порядок присуждения Государственных премий Беларуси

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, соответствующим указом предусмотрено повышение статуса Госпремии как высшего признания заслуг деятелей науки и техники, литературы, искусства и архитектуры. Число премий сокращено до шести: три - в области науки и техники и столько же - в области литературы, искусства и архитектуры (в настоящее время присуждается 28 премий). С нынешнего года ни будут присуждаться главой государства раз в два года. Государственной премии могут быть удостоены только граждане Беларуси и только за выдающиеся работы, оказавшие значительное влияние на развитие науки и культуры, повышение эффективности экономики. При этом размер премии увеличен в 10 раз и равен 3,5 тысячам базовых величин.