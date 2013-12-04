Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают 4 декабря православные верующие

Новости Беларуси. «Введение пришло — зиму привело» - так говорят об этом дне верующие люди. Дело в том, что сегодня один из главных православных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. И, по народным приметам, снег, выпавший после этого дня, не растает уже до весны.

Синоптики подтверждают — Беларусь в преддверии очередной атаки атлантического циклона. Сегодня ожидается мокрый снег вперемешку с дождем. А в пятницу метели с сильным ветром порывами до 20 м/с. Температура воздуха — на протяжении рабочей недели — от -3°Ϲ до +3°Ϲ.