Введение регистрационного взноса на централизованное тестирование дисциплинирует абитуриентов

Абитуриенты уже сдали тестирование по трем предметам: русский, белорусский языки и история Беларуси. Экзаменационные испытания проходят под строгим контролем. Однако нашлись и нарушители. По итогам пройденных испытаний 14 человек не сдали экзамен из-за использования в качестве подсказок мобильных телефонов. Напомним, в этом году приносить в аудитории средства связи, даже выключенными, категорически запрещается. Для личных вещей во всех пунктах проведения тестирования оборудованы специальные места хранения.