Введение регистрационного взноса на централизованное тестирование дисциплинирует абитуриентов

Число неявившихся на испытания в этом году снизилось до 1-2%. Для сравнения, в минувшие годы на каждый из тестов не приходили более 10% абитуриентов. Напомним, сейчас за регистрацию на экзамен за каждый учебный предмет нужно заплатить 10 тысяч рублей. Причем, деньги не вернут независимо от причин неявки. Себестоимость только одного испытания для одного абитуриента обходится государству в 30 тысяч рублей. Так что регистрационный взнос не окупает средства на обеспечение всего процесса тестирования.



Абитуриенты уже сдали тестирование по трем предметам: русский, белорусский языки и история Беларуси. Экзаменационные испытания проходят под строгим контролем. Однако нашлись и нарушители. По итогам пройденных испытаний 14 человек не сдали экзамен из-за использования в качестве подсказок мобильных телефонов. Напомним, в этом году приносить в аудитории средства связи, даже выключенными, категорически запрещается. Для личных вещей во всех пунктах проведения тестирования оборудованы специальные места хранения.