ВУЗы закончат принимать документы на бюджетную форму обучения 14 июля

Новости Беларуси. В Белорусских вузах завершается прием документов на бюджетную форму обучения. 14 июля – последний день подачи заявлений.

Также 14 июля заканчивается и приём документов на платное обучение во всех ВУЗах для абитуриентов, сдающих внутренние испытания. Ведь уже 15 июля начнутся экзамены по творчеству и физической культуре, которые проводятся непосредственно в учреждениях образования.

Напоминаем: зачисление на бюджет завершится 24 июля, на платное обучение – 4 августа.

Каждый год есть абитуриенты, занимающие выжидательную позицию. Просчитав все шансы с проходными баллами, они подают документы в последние часы.

После 6 вечера изменить решение с выбором специальности не удастся.

Приёмные комиссии прекратят выдачу ранее принятых документов., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.