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Вузы второго потока завершают прием заявлений на дневное бюджетное отделение

25 июля 2011 06:45
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У белорусских абитуриентов сегодня последний день, чтобы определиться с выбором.

Документы будут принимать до 18.00. Последняя статистика по числу конкурентов и их баллам появится в 15.00. Как правило, ежегодно есть те, кто предпочитает подсчитать баллы и подать документы в последние часы приема.

Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не прошедшие по конкурсу на дневное бюджетное отделение, могут подавать документы в этом же вузе на заочную и вечернюю формы по 2 августа, а на условиях оплаты — по 4 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Образование # Вступительная кампания

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