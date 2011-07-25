Вузы второго потока завершают прием заявлений на дневное бюджетное отделение

У белорусских абитуриентов сегодня последний день, чтобы определиться с выбором.

Документы будут принимать до 18.00. Последняя статистика по числу конкурентов и их баллам появится в 15.00. Как правило, ежегодно есть те, кто предпочитает подсчитать баллы и подать документы в последние часы приема.

Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не прошедшие по конкурсу на дневное бюджетное отделение, могут подавать документы в этом же вузе на заочную и вечернюю формы по 2 августа, а на условиях оплаты — по 4 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».