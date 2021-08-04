Вузы Беларуси открыли допнабор на бюджет. Куда можно подать документы?

Новости Беларуси. Ряд белорусских вузов объявил о дополнительном наборе на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУ на дневной форме обучения вакантными оказались 36 мест на механико-математическом и физическом факультетах, а также в экологическом институте имени Сахарова. Еще 15 мест свободны на заочном отделении. Документы можно подать на семь различных специальностей.