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Вузы Беларуси открыли допнабор на бюджет. Куда можно подать документы?

04 августа 2021 06:35
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Новости Беларуси. Ряд белорусских вузов объявил о дополнительном наборе на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вузы Беларуси открыли допнабор на бюджет. Куда можно подать документы?-1

В БГУ на дневной форме обучения вакантными оказались 36 мест на механико-математическом и физическом факультетах, а также в экологическом институте имени Сахарова. Еще 15 мест свободны на заочном отделении. Документы можно подать на семь различных специальностей.

Вузы Беларуси открыли допнабор на бюджет. Куда можно подать документы?-4

Объявил о допнаборе первокурсников и Белорусский государственный педагогический университет. На специальность «физика, информатика» не хватает 16 студентов. Для поступления необходимы сертификаты ЦТ по русскому или белорусскому языкам, физике и математике. Прием документов завершится 7 августа в 18:00.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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