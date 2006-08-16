Вузы Беларуси: итоги зачисления

В нынешнем году средний конкурс в вузы Беларуси на дневную бюджетную форму обучения составил 2,6 человека на место.

Это меньше, чем раньше. На заочную форму обучения в этом году также подано меньше заявлений. 43 государственных и 10 частных вузов принимали абитуриентов более чем на 360 специальностей. В итоге на бюджетную дневную форму обучения было подано 62 тысячи заявлений почти на 30 тысяч мест.

По результатам зачисления студентами стали чуть меньше 24 тысяч молодых людей. Среди них 246 - победители международных и республиканских олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Во вступительной кампании участвовали и 9,5 тысяч выпускников сельских учреждений. Студентами стали более 4 тысяч человек.