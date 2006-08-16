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Вузы Беларуси: итоги зачисления

16 августа 2006 12:07
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В нынешнем году средний конкурс в вузы Беларуси на дневную бюджетную форму обучения составил 2,6 человека на место.

Это  меньше, чем раньше. На заочную форму обучения в этом году также подано меньше заявлений.  43 государственных и 10 частных вузов принимали абитуриентов более чем на 360 специальностей. В итоге на бюджетную дневную форму обучения было подано 62 тысячи заявлений почти на 30 тысяч мест.

По результатам зачисления студентами стали чуть меньше 24 тысяч молодых людей. Среди них 246 - победители международных и республиканских олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Во вступительной кампании участвовали и 9,5 тысяч выпускников сельских учреждений. Студентами стали более 4 тысяч человек. 

# общество

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