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«Вторые руки» в Минске: ненужную одежду можно отдать малоимущим

11 ноября 2011 06:36
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Новости Беларуси, Минск. Ненужную одежду можно принести в территориальный центр социального обслуживания. Подробнее http://minsk.gov.by/ru/actual/view/361/

Прежде чем вещь попадет к новому владельцу, она пройдет химчистку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Специалисты говорят, что большим спросом пользуется верхняя одежда и вечерние наряды.

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Территориальные центры будут приглашать население для получения этих вещей. Акция подразумевает, что это жители из числа многодетных семей, одинокие пенсионеры, дети-инвалиды.

# общество

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