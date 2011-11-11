«Вторые руки» в Минске: ненужную одежду можно отдать малоимущим

В первом матче на турнике за Кубок Президентского спортклуба сборная Беларуси обыграла словаков – 6:2

Новости Беларуси, Минск. Международный турнир по хоккею с шайбой среди юниорских команд – это неформальный чемпионат мира для ребят в возрасте до 17 лет. За пять лет его существования над ареной в парке Горького поднимались флаги шести стран, а в этом году к ним присоединился седьмой – словенский.