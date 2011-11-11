«Вторые руки» в Минске: ненужную одежду можно отдать малоимущим

Прежде чем вещь попадет к новому владельцу, она пройдет химчистку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Специалисты говорят, что большим спросом пользуется верхняя одежда и вечерние наряды.
Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Территориальные центры будут приглашать население для получения этих вещей. Акция подразумевает, что это жители из числа многодетных семей, одинокие пенсионеры, дети-инвалиды.