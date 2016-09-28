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Второй «васильковый» самолет «Белавиа» прилетит в Минск 28 сентября

28 сентября 2016 06:47
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Новости Беларуси. 28 сентября в Минск прилетит второй «васильковый» самолет национального авиаперевозчика.

Это один из трех брендированных боингов 737-800, заказанных в 2014 году у американского производителя.

Первый «василек» прибыл в национальный аэропорт 15 августа, третий ожидается в декабре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый самолет рассчитан на 189 пассажиров. Ливрея воздушного судна выполнена в бело-синих тонах, хвост украшает василек.

Также в салоне предоставлено специальное освещение, которое поможет легче переносить смену часовых поясов и перелеты в ночное время.

Дизайн и функциональность салона предусматривают увеличенное место для ручной клади и большее пространство для каждого пассажира.

# общество # Самолет

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