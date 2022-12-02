Второй случай в истории. В Могилёв привезли магнитно-резонансный томограф нового поколения из Китая

Новости Беларуси. Ценный груз доставлен в Могилевскую больницу № 1. Из Китая в медучреждение приехал магнитно-резонансный томограф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проделал путь длиною в 8 000 километров, пересек три границы. Это второй случай в истории, когда магнит в рабочем состоянии приехал в Беларусь наземным транспортом. Маршрут для современной техники разрабатывали с китайскими, казахскими и российскими партнерами. Сейчас специалисты завода-изготовителя готовят комнату для установки новой техники. Помимо магнитно-резонансного томографа, в Могилев также доставлен компьютерный томограф, а на следующей неделе здесь ожидают поставку цифрового рентгеновского аппарата белорусского производства.

Александр Очеповский, заместитель коммерческого директора предприятия по снабжению медицинским оборудованием:

Особенность транспортировки была в том, что магнит на заводе уже заправлен гелием и прямо оттуда наземным транспортом он идет в рабочем состоянии. На площадке, на которой он ехал, стояли два генератора, которые постоянно его питали.

Александр Басенко, главный врач Могилевской больницы № 1:

Основная идея строительства и укомплектования инфекционного корпуса Могилевской больницы №1 таким оборудованием состояла в том, что пациенты с различной инфекционной патологией различной степени опасности могут болеть другими болезнями, могут получать травмы. И им надо оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Теперь с помощью современного диагностического оборудования это можно делать, не выходя из инфекционного корпуса.