Второй Международный слет актива "Молодежь за Союзное государство" откроется на Августовском канале

В Брестскую область съедутся делегации Северо-Западного административного округа Москвы и Белорусского республиканского союза молодежи. Участники проведут торжественный митинг, возложат цветы к памятникам скорбящей матери и "Воинам-пограничникам". В "День дружбы: Беларусь и Россия" состоится совместный концерт с национальными танцами, песнями, играми и изысками традиционной кухни.



"День спорта" будет насыщен различными спортивными мероприятиями. Планируется, что во время слета будет принято соглашение о сотрудничестве, а также обращение к молодежи Северо-Западного округа Москвы и Гродненской области.