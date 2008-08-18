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Второй Международный слет актива "Молодежь за Союзное государство" откроется на Августовском канале

18 августа 2008 07:39
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В Брестскую область съедутся делегации Северо-Западного административного округа Москвы и Белорусского республиканского союза молодежи. Участники проведут торжественный митинг, возложат цветы к памятникам скорбящей матери и "Воинам-пограничникам". В "День дружбы: Беларусь и Россия" состоится совместный концерт с национальными танцами, песнями, играми и изысками традиционной кухни.

"День спорта" будет насыщен различными спортивными мероприятиями. Планируется, что во время слета будет принято соглашение о сотрудничестве, а также обращение к молодежи Северо-Западного округа Москвы и Гродненской области.
# общество

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