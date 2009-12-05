Вторая пешеходная улица появится в Витебске

В Витебске появится улица, по которой смогут проезжать только свадебные кортежи, даже чиновничьим машинам проезд по ней будет закрыт. В ближайший месяц небольшая улица Гоголя, ведущая к зданию облисполкома, станет пешеходной. И тогда служебным машинам придется подъезжать к зданию с другой стороны, а вот для свадебных кортежей власти намерены сделать исключение. Территория возле здания Витебского облисполкома, памятника архитектуры XIX века, - любимое место для фотосессий витебских молодоженов.



Улица Гоголя станет второй пешеходной улицей в областном центре. В текущем году пешеходной стала и историческая улица Суворова, проходящая возле городской ратуши, передает корреспондент БЕЛТА.



Председатель Витебского облисполкома Александр Косинец:

- У нас обязательно должны появиться улицы, названные в честь наших знаменитых земляков, необходимо создать памятники княгине Ольге, князю Ольгерду - основательнице и устроителю Витебска.