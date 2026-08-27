Вторая Национальная школа ректоров проходит в Минске

Экономический суверенитет, опережающая подготовка кадров и воспитание в цифровой среде. Эти ключевые приоритеты стали главными темами пленарного заседания второй Национальной школы ректоров в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания руководителей ведущих вузов страны, представителей министерств, Академии наук и ПВТ – создание университета будущего и укрепление технологической независимости государства. Наглядным примером реализации этих задач на практике стал Национальный детский технопарк. Участники форума изучили работу его современных лабораторий и оценили инженерные проекты учащихся – именно здесь сегодня закладывается база для опережающей подготовки специалистов. Итоги работы выездных секций подвели в формате открытого диалога. Эксперты детально обсудили интеграцию вузовской и академической науки, а также вопросы цифровой гигиены студентов в условиях глобальной трансформации. Отдельный акцент сделали на международном сотрудничестве: белорусские университеты нацелены активнее развивать партнерство со странами БРИКС, ШОС и ЕАЭС, в том числе для привлечения иностранных студентов.

Игорь Яцкевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:

Все международные контакты, они и сейчас уже существуют. Нам нужно только их углублять. Это и азиатский вектор движения, и страны дальние дуги. Но мы активно работаем с Азией, с Африкой. Мы работаем с теми странами, где нас ждут. Поэтому контакты есть.