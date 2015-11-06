«Всю жизнь люди показывали на меня пальцем»: история девушки, которая с 6 лет прятала огромное родимое пятно на лице под специальным макияжем

Новости Великобритании. Лорен Фостер из города Ливерпуль с 6 лет вынуждена была прятать огромное красное родимое пятно на лице. Но сейчас, спустя 14 лет, девушка решила отказаться от макияжа и нашла в себе смелость показаться на людях без грамма косметики на лице. Лорен Фостер:

Всю мою жизнь люди показывали на меня пальцем и рассматривали, некоторые даже спрашивали, может это у меня шрам от ожога на лице. Многие годы я пробовала скрывать это пятно при помощи макияжа, но сейчас я хочу, чтобы люди увидели настоящую меня. Больше я не хочу прятаться. Я уже сыта тем, что люди шепчутся за моей спиной или задают глупые вопросы.



Фото: Лорен Фостер без специального макияжа

Винное пятно – это результат расширения кровяных капилляров на коже. Как пишет газета The Daily Mail, когда Лорен родилась, врачи опасались, что пятно может означать проблемы с головным мозгом, но снимки МРТ показали, что это безвредное родимое пятно. Мама Лорен боялась, что люди будут издеваться над дочерью: когда девочке исполнилась 2 года, семья попыталась вылечить ее. Дебора, мать Лорен Фостер:

Впервые Лорен увидела свое родимое пятно в два года, когда посмотрела в зеркало. Она сразу попыталась стереть его с лица и не понимала, почему оно не оттирается.



Фото: Лорен Фостер в детстве

Было начато лечение специальным лазером для уменьшения площади покрытия родимого пятна, однако не принесло никакого результата. Дебора, мать Лорен Фостер:

Я волновалась, будут ли у нее друзья, примет ли ее общество. У нее не было двух голов, у нее всего лишь было красное пятно, но и этим она отличалась от других. Для меня она была красавица, но я все равно беспокоилась за нее. Общество действительно оказалось жестоким. Дебора, мать Лорен Фостер:

Некоторые родители были очень жестоки, уводили своих детей от Лорен, считая, что у нее что-то заразное. Один мужчина вообще обвинил меня в том, что я плохая мать и не усмотрела за ребенком, который так сильно сгорел на солнце.



Фото: Лорен Фостер в детстве

Когда девочке исполнилось 6 лет, родители обратились в Красный крест. Благотворительная организация предоставила им специальную косметику, с помощью которой можно скрывать так называемое винное пятно. Когда макияж нанесли на Лорен впервые, вся семья расплакалась – они никогда не видели свою девочку без этого недостатка.



Фото: Лорен Фостер со специальным макияжем, скрывающим родимое пятно

С тех пор Лорен сама научилась наносить эту косметику, а также учит этому других, давая людям с похожими проблемами шанс выйти на улицу, не стесняясь. Лорен Фостер:

Я как никто другой знаю, как физический изъян на лице может повлиять на жизнь, поэтому я хочу помочь другим людям. Я рада, что нашла в себе смелость отказаться от макияжа, но я понимаю, что чувствуют люди, которые хотят скрыть свои изъяны. Я даю людям возможность сделать это, пока они не наберутся смелости показывать себя открыто, как это сделала я.

Я хочу, чтобы общество поняло, что такие родимые пятна нормальны, это часть нас и мы не менее красивы, чем остальные люди.