Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей

Новости Беларуси. Всю праздничную иллюминацию и главную елку страны торжественно зажгли в Минске. Церемонию традиционно провели на Октябрьской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На праздник собралось несколько сотен человек, многие пришли семьями. Символ Нового года украшен россыпью красно-золотых шаров и ажурными игрушками. Изящным дополнением ее наряда стала пиксельная сетка – это тысячи маленьких лампочек.

– Мы узнали об этом в соцсетях и решили посмотреть, подержать традицию. – Это было прекрасное зрелище, ради которого стоило простоять, проехать. Я очень рада, что попала сюда.

– Мы специально сюда приехали. Я сама из Брестской области города Малорита. Мне очень понравилось.

– Новый год – это эмоции. И эмоции мы создаем себе сами. Поэтому и пришли, несмотря на то что это зима, надо любить любую пору года.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

У нас только инновационная технология и материалы. Сейчас других не применяем просто. Во-первых, они уже не продаются, а современные материалы очень широко используются.