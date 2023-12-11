Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей

Новости Беларуси. Всю праздничную иллюминацию и главную елку страны торжественно зажгли в Минске. Церемонию традиционно провели на Октябрьской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всю праздничную иллюминацию и главную елку страны торжественно зажгли в Минске. Церемонию традиционно провели на Октябрьской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На праздник собралось несколько сотен человек, многие пришли семьями. Символ Нового года украшен россыпью красно-золотых шаров и ажурными игрушками. Изящным дополнением ее наряда стала пиксельная сетка – это тысячи маленьких лампочек.
– Мы узнали об этом в соцсетях и решили посмотреть, подержать традицию.
– Это было прекрасное зрелище, ради которого стоило простоять, проехать. Я очень рада, что попала сюда.
– Мы специально сюда приехали. Я сама из Брестской области города Малорита. Мне очень понравилось.
– Новый год – это эмоции. И эмоции мы создаем себе сами. Поэтому и пришли, несмотря на то что это зима, надо любить любую пору года.
Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
У нас только инновационная технология и материалы. Сейчас других не применяем просто. Во-первых, они уже не продаются, а современные материалы очень широко используются.
Всего в этом году столицу украшают 27 новогодних деревьев. Вместе с ними зажгли всю праздничную иллюминацию в городе.