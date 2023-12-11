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Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей

11 декабря 2023 08:04
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Новости Беларуси. Всю праздничную иллюминацию и главную елку страны торжественно зажгли в Минске. Церемонию традиционно провели на Октябрьской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей-1

На праздник собралось несколько сотен человек, многие пришли семьями. Символ Нового года украшен россыпью красно-золотых шаров и ажурными игрушками. Изящным дополнением ее наряда стала пиксельная сетка – это тысячи маленьких лампочек.

Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей-4

Мы узнали об этом в соцсетях и решили посмотреть, подержать традицию.

Это было прекрасное зрелище, ради которого стоило простоять, проехать. Я очень рада, что попала сюда.

Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей-7

Мы специально сюда приехали. Я сама из Брестской области города Малорита. Мне очень понравилось.

Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей-10

Новый год – это эмоции. И эмоции мы создаем себе сами. Поэтому и пришли, несмотря на то что это зима, надо любить любую пору года.

Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей-13

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
У нас только инновационная технология и материалы. Сейчас других не применяем просто. Во-первых, они уже не продаются, а современные материалы очень широко используются.

Всю праздничную иллюминацию и главную ёлку страны торжественно зажгли в Минске – эмоции зрителей-16

Всего в этом году столицу украшают 27 новогодних деревьев. Вместе с ними зажгли всю праздничную иллюминацию в городе.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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