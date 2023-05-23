«Всё забыто и заброшено». Что выявила проверка здравоохранения?

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце января по поручению главы государства была создана независимая рабочая группа под руководством Ирины Абельской. Специалисты выборочно посетили 81 учреждение здравоохранения страны. И оказались неприятно удивлены. Но были и предсказуемые моменты. Например, что касается системы управления вертикали в здравоохранении. Здесь все нечетко. Есть разные предложения и варианты. Во врачебной среде давно и много дискутируют. Но сегодня Президент дал однозначный ответ. Президент создал спецгруппу, изучившую работу медучреждений. Вот что показала проверка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы сказали по поводу некой системы управления. И упомянули вертикаль. Если мы говорим о вертикали, давайте возьмем вертикаль власти в стране. От Президента, правительство, губернаторы, председатели гор- и райисполкомов, сельские советы. Все выстроено. Если вы хотите, чтобы мы создали в здравоохранении… Образование придет, то же самое. Такую вертикаль считаю абсолютно непригодной. Они не могут справиться со своими функциями, Министерство здравоохранения, министр, которые они сейчас взяли на себя. Это будет каша. Они из Минска ничего не увидят. Это ничего не даст. Система здесь мною когда-то была создана. Другое дело, что это все забыто и заброшено. Губернаторы должны отвечать непосредственно за область. Культура, спорт, образование, здравоохранение у них. Они должны создать систему назначения, освобождения. А вот закупки и прочее у нас осуществляются из местного и республиканского бюджетов. И вот тут Минздраву никто не мешает, не запрещает, они должны все это согласовать. Но пофигистско-наплевательское отношение министра к этому создало вот такую катавасию. Надо сказать, Александр Лукашенко сразу обозначил: в провалах винить одного министра нельзя, в конце концов, в сегодняшней ситуации мы оказались не за один день, но от руководителя очень многое зависит.