«Всё лучшее - детям» решили в Гродненском райисполкоме и отдали часть территории сельской школы под элитную застройку коттеджей

Более того, в результате перепланировки местности, выяснилось что некоторые школьные хозпостройки оказались на частных владениях. А учебное заведение в замен так ничего и не получило.

Ещё два года назад школа в деревне Лососно считалась довольно перспективной. 300 учеников для сельской местности, это хороший показатель. Тогда же местные власти пообещали полную реконструкцию здания и всех пристроек. Успели даже разработать проект. Правда из чиновничьих кабинетов он так и не вышел. А вскоре стали поговаривать о закрытии школы. Прилегающая территория явно кому-то приглянулась. Как грибы после дождя здесь стали расти элитные коттеджи.

Теперь, формально, на посещение уборной ученики должны получать согласие владельцев участка. Никакого альтернативного решения в райисполкоме не предложили. Но это ещё полбеды. Сегодня родители с опаской отпускают детей в школу. Площадка, где ведётся масштабное строительство коттеджей, ничем не огорожена. Доступ на стройку свободный.

Не официально свою ошибку в Гродненском райисполкоме признают. Но что-либо менять не собираются. Их позиция предельно проста. Школа уже передана на баланс городского отдела образования, а значит и все проблемы должны решать они. К такому подарку городские власти были не готовы. Однако, необходимые средства всё-таки выделили.

Многие родители с переходом школы в ведомство городских властей связывают большие надежды. В ближайшее время будет разработана новая концепция реконструкции объекта. Это должно оградить учебное заведения от любых посягательств со стороны элитного посёлка.

