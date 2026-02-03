Вся страна светится – Лукашенко поручил пересмотреть график уличного освещения

Отсутствие рачительности – болезнь всей страны. За примером далеко ходить не надо, глава государства привел личный и вышел на глубинный вопрос – белорусы в большинстве привыкли жить на широкую ногу, не задумываясь так ли будет всегда. С одной стороны хорошо, с другой – не дальновидно.

С конкретными мерами и персональной ответственностью – Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вчера в 6 часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум у своего кармана. Все на улицах фонари включены. Все сияет. Минская область и туда дальше. Все горит. В 6 часов вечера. Зачем?

В 9 часов вечера. Я посмотрел, на улицу вышел. Уже полвосьмого можно отключить утром свет. На улице отключить. Особенно сейчас, когда снега много. На улице светло. Нет, все фонари горят. Вчера службе поручаю. Разберитесь. Начали разбираться. Фотоэлемент Турчина, а сейчас у нового губернатора не работает фотоэлемент. Чепуха полная! Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в 6 часов вечера, а в 8. Посчитайте же. 4-5 часов горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег?

Вот ваши подходы. Вы ошалели! Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам же впереди придется идти.