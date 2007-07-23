Вся страна строится

Очередь за стеновыми блоками растянулась на полгода, ажиотаж на цемент и кирпич спал, однако в этом году "сезонный дефицит" особо в цене. После модернизации белорусских цементных заводов и увеличения производства этого стройматериала в стране проблема обеспечения "серым веществом" внутреннего рынка будет решена. Вслед за цементной эпопеей на пути у новоселов выросла стеной новая проблема. Очередь за газосиликатными блоками растянулась на полгода. Покупатели приезжают занимать место еще ночью и ждут по несколько часов. Минский комбинат силикатных изделий работает непрерывно - загрузка товара нон-стоп. 70% продукции направляют в розничную торговлю, однако строители требуют больше материала и получают его те, кто позаботился о "сезонном дефиците" еще зимой. На восьми гектарах есть все для стройки, однако тенденция этого года - есть все, кроме самого главного. Частники отказались торговать "серым порошком" и отправляют покупателя на другой конец города. После ввода единых цен на цемент - индивидуальные предприниматели потеряли интерес к востребованному товару. Ведь раньше при дефиците стройматериала у покупателей был только один выбор: или переплатить за срочность, или отложить работы ещё на один сезон. Теперь в магазинах не жалуются ни на отсутствие "серого порошка", ни на отсутствие клиента. Дерево, кирпич и цемент в этом году особо в цене. И как говорится, кто ищет, тот найдет и по нужной цене. Ноги кормят предприимчивого строителя. Спрос на внутреннем рынке стихийный, а кто не успел подать заявку и не поездил по городу за "горячими материалами", рискует "квадратными метрами