Вся семья бросила пить для того, чтобы забрать ребенка из детского дома

Почти год 22-летняя Марта фактически жила на «рельсах». Каждые выходные на электричке с двумя пересадками она ехала ради того, чтобы несколько минут побыть рядом с родной дочкой, подарить ей куклу и помахать рукою вслед, когда маленькую Яну снова уводили из комнаты посещения Дома ребенка.

Так молодая мама платила за чересчур беспечную жизнь.

Марта Жданович:

Когда мы с ней прощались — истерика. Я поняла, что ребенку нужен домашний уют. Мама, папа.

И только реальная драма смогла вернуть загулявшую мать из мира иллюзий в повседневность. Почему из-за инфантильности родителей дети так часто лишаются детства?

Марта Жданович:

Я очень сильно хотела дочку. Спасибо, что она у меня родилась. Я счастлива просто, что у меня появился ребенок.

В этот небольшой домик в Заславле маленькая Яна приехала сразу из роддома. На скромной жилплощади ютились пятеро взрослых: бабушка, дедушка, два брата и сама Марта. Впрочем, в тесноте, да не в обиде. В гостеприимном доме всегда было место для веселья. Отнюдь не детского. Бабушка с сыновьями любила приложиться к бутылке, а молодая мама стремительно пыталась устроить свою личную жизнь. Вероятно в силу своего возраста, она просто еще не нагулялась.

Терпение социальных служб лопнуло, когда Яне исполнилось полтора года. Без права на отсрочку с формулировкой «ребенок в социально опасном положение» девочку забрали и пригрозили нерадивую мать лишить родительских прав.

Анна Жданович, бабушка Яны Жданович:

Сразу стали бороться, чтобы скоренько забрать её оттуда.

Галина Колесникова, социальный педагог Заславской гимназии:

Вся семья объединилась вокруг одной цели — вернуть ребенка в семью. В результате бабушка пролечилась, брат пролечился от алкоголизма.

Шоковая терапия подействовала. Марта устроилась на работу, родственники закодировались, в доме навели порядок. Перезагрузка семейных ценностей длилась почти год. Теперь все, как в нормальной семье. Пока мама на работе, бабушка занимается воспитанием и развитием внучки. В выходные же Марта и Яна — не разлей вода.

Нарядов, как у истинной модницы. Сегодня Яна наконец увидит мишку косолапого не на картинках, а живьем. Девочка впервые после возвращения из Борисовского дома ребенка отправится так далеко от дома — в столичный зоопарк. После стрессовой разлуки ребенку нужны новые яркие эмоции. Именно такие впечатления в детской памяти проявят негативы, раскрашивая их в пестрые цвета.

***

Еще один положительный пример. За этой историей мы приехали в Солигорск.

Валерий Францкевич:

Вот здесь я сделал ремонт, поклеил обои, сделал потолки. Все своими руками.

Мини-экскурсия по квартире. Кто бы мог подумать, что еще несколько лет назад здесь был полный бедлам.

Около года назад 16-летняя Марина и 14-летняя Карина вернулись в отчий дом, где ждал их «новый» родной папа. 6 лет девочки прожили в приемной семье.

Марина Францкевич:

Мы были в школе, пришли социальные работники, сказали собрать портфель и ехать с ними.

Личная жизнь у Валерия не сложилась. Несмотря на то, что в семье подрастали две дочки, супругов объединяло только одно – любовь к градусу.

12 лет зеленый змий крепко держал его на крючке. Но какая-то резкая вспышка и Валерий протрезвел. Потом закодировался. Появилась цель – вернуть дочек. Он стал регулярно навещать их. Своими поступками отец доказал, что исправился, и восстановил права на детей.

Валерий Францкевич:

В то время я пил, и когда их забирали, я вообще находился в тюрьме. Вышел через полгода из тюрьмы, сначала на одну работу устроился — зарплата маленькая, потом на другую устроился.

Марина Францкевич:

Может это и к лучшему, что меня забрали. В приемной семье меня лучше воспитали. Привили навыки, как надо убирать, готовить. Учиться. Поступать. Добиваться чего-то в жизни. Вот я не знаю, чему бы меня научила моя мама. Поэтому я гадать не буду.

Обиды не держу. Наверное, не обиду. Что-то похожее на жалость.

Мама хоть и общается с дочками, однако, до сих пор ходит в статусе «обязанных». Так называют родителей, которые не восстановлены в правах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Карина Францкевич:

Было тяжело, конечно, но как-то мы справились. Хотелось бы, конечно, чтобы мама исправилась. Сейчас мы живем отлично. Да, это большой шаг он сделал, что бросил пить.

Дети — удивительные существа: они любят маму просто за то, что она мама. Хотя часто родители — и мамы, и папы — не достойны этой чистой, искренней любви. Они предают своих детей очень легко, находя утешение в бутылке и других «прелестях» жизни. Перед Новым годом, кстати, самым семейным праздником, детишки, родителям которых дали шанс исправиться, заказывают, конечно, много подарков. Ведь что они видели? Но, как правило, желание у них лишь одно.