Вступительная компания 2009 года началась сегодня с регистрации на профессионально-психологическое собеседование

Такой экзамен должны пройти те абитуриенты, которые хотят стать юристами, международниками, экономистами, журналистами, а также таможенниками.

Прием заявок на собеседование продлится до 31 марта, а первое устное испытание, например, в Белгосуниверситете пройдет 5 апреля.

Второй год в вузах вступительная компания начинается с регистрации на профессионально-психологическое собеседование – по некоторым специальностям. Как вы можете видеть в первый день людей немного – потоки по сотне-две в день ожидают в конце марта. Но уже сегодня за первые часы регистрации пришло столько абитуриентов, сколько за весь день в прошлом году.

У будущих юристов, международников, экономистов, журналистов и таможенников карьера начнется с устного ай-кью теста. Спрашивать будут и о государстве и собственном восприятии выбранной профессии, а вот устраивать экзамен по геометрическим теоремам никто не собирается. Практика прошлого года показала, что профессионально-психологическое собеседование помогает заранее оценить правильность выбора будущей профессии. На этаком интеллектуальном кастинге бояться нечего. Процесс по форме и содержанию напоминает прием на работу: поэтому и выглядеть лучше по-деловому и изъясняться эрудированно - и тогда рекомендация от профессионалов в кармане.

Регистрация продлится до 31 марта, а 5 апреля начнутся первые испытания. Работы, говорят, в приемных комиссиях хватит – в прошлом году собеседование прошло порядка 14 тысяч человек, а в этом году ждут на порядок выше. Вступительная компания этого года пройдет с особой конкуренцией у абитуриентов. Но кто ж говорит, что легко в учении.

