Прямой эфир

Вступительная кампания в Беларуси завершилась

06 августа 2010 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Окончательные списки первокурсников сегодня появятся на дверях всех вузов второго потока. Познакомиться со студенческим табелем о рангах можно и в интернете.В этом году двери высших учебных заведений откроются для сотни тысяч абитуриентов. Четверть из них будет обучаться за счет средств бюджета. Что же касается «проходных баллов», то они в этом году немного снизились. А вот в рейтингах студенческой популярности – на первом месте по-прежнему «международные специальности».
# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
06 августа 2010 06:26

Состязания по вертолетному спорту пройдут под Минском

06 августа 2010 06:21

Вопрос о возведении нового жилья будет решать специальная комиссия

06 августа 2010 06:08

До 39 градусов воздух прогреется в некоторых районах Беларуси 6 августа