Вступительная кампания в Беларуси завершилась

Окончательные списки первокурсников сегодня появятся на дверях всех вузов второго потока. Познакомиться со студенческим табелем о рангах можно и в интернете.В этом году двери высших учебных заведений откроются для сотни тысяч абитуриентов. Четверть из них будет обучаться за счет средств бюджета. Что же касается «проходных баллов», то они в этом году немного снизились. А вот в рейтингах студенческой популярности – на первом месте по-прежнему «международные специальности».