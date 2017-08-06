Вступительная кампания в Беларуси завершена: за право стать первокурсником боролись больше 90 тысяч абитуриентов

Новости Беларуси. 6 августа в Беларуси завершилась вступительная кампания. Прием документов вузы начали еще в середине июля. Уже зачислены первокурсники, которые поступили на бюджет, а также курсанты силовых вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также известны списки абитуриентов, которые прошли на платную форму обучения в творческие вузы. 6 августа последний этап – зачисление на дневную и заочную форму студентов-платников. Списки тех, кто в 2017 году получит студенческий билет, появится на сайтах учебных учреждений.

Всего за право стать первокурсником боролись больше 90 тысяч абитуриентов.