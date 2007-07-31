Прямой эфир

Вступительная кампания продолжается

31 июля 2007 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В главном вузе страны начались экзамены на дневную и заочную формы обучения. Они продлятся до 4 августа. Средний конкурс в БГУ - более 3 претендентов на одно студенческое место. Причем, в этом году этот показатель значительно вырос. В прошлом сезоне он был 2,5. Самый высокий конкурс в нынешнем году - почти 15 человек на место - отмечен по направлению "Коммуникативный дизайн". Также много желающих освоить специальности "Психология", "Международное право", "Международные отношения", "Современные иностранные языки и социология". Зачисление на бюджетную форму обучения будет производиться по 6 августа.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 июля 2007 16:47

Испытания магистралей на прочность

30 июля 2007 14:24

В Беларуси 604 одаренных учащихся и студентов поощрены материально

30 июля 2007 14:24

Следующая остановка: