Вступительная кампания на контроле госкомиссии

Пока школьники штудируют учебники, комиссия устраняет последние недочеты и подводит первые итоги.

Сегодня в столице прошло организационное заседание по контролю за подготовкой и проведением экзаменов в вузы и ссузы. Участники подвели итоги минувшего года, а также определили задачи на вступительную кампанию-2007.

Первый этап вступительной кампании-2007 позади. Регистрация на централизованное тестирование завершена. Причем, цифры удивили даже членов госкомиссии. Если в прошлом году проверяли знания около 170 тысяч абитуриентов, то в нынешнем - более 200 тысяч. Поэтому было решено контроль за регистрацией усилить, а всех лишних - исключить.

После завершения централизованного тестирования вступительная кампания войдет в новую стадию - выбор учебного заведения. При этом задача госкомиссии - создать все необходимые условия для приема абитуриентов: от состояния аудиторий, до наличия медпунктов. Что касается испытуемых, то они будут под зорким глазом проверяющих. Шпаргалки и иные средства помощи лучше оставить дома.

Механизм вступительной кампании за последние годы хорошо отлажен, отметили специалисты. И на сегодняшнем заседании обсудили лишь часть изменений, которые возможно вступят в силу в следующем году. Так, например, будет отменен внутренний экзамен, который сейчас проводят в некоторых вузах. Не исключено, что введут и профессионально-психологические тесты на соответствие будущей профессии.

Первое испытание по белорусскому языку пройдет уже 12 июня. Завершит тестирование 28 июня, проверка знаний по химии. Как и в предыдущие годы, госкомиссия будет работать открыто. С ее представителями можно связаться по телефонам "горячей линии". Любое обращение абитуриентов и их родителей, уверяют специалисты, рассмотрят объективно и оперативно.