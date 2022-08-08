Вступительная кампания – 2022. 67% абитуриентов БГУ набрали 300 и более баллов

Новости Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси входит в завершающую стадию. 8 августа – последний день подачи документов в вузы на платное обучение. Зачисление пройдет до 10 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в 2022 году в высшие учебные заведения на платную форму примут более 25 тысяч студентов.

Как и ранее, в числе топовых специальностей у абитуриентов медицина, инженерия, современные технологии, сфера IT, правоведение, международные отношения. Специалисты отмечают высокий уровень подготовки поступающих. Например, в БГУ количество абитуриентов с баллом выше 300 составило 67 %. Самый высокий проходной балл (374) в 2022 году в БГУИР. Несмотря на высокие конкурсы, отдельные специальности у абитуриентов менее востребованы. Вакантными остались чуть более 200 мест. Как поясняют в Министерстве образования, в этом нет ничего удивительного. Их наличие объясняется банальной сменой приоритетов у поступающих: одни не сориентировались в последний момент, другие переоценили свои силы. Впрочем, после допнабора вакантные места успешно закрываются.