Вступительная кампания-2011. Правила подачи документов в вузы и особенности поступления

Высшие учебные заведения второго потока начали прием документов.

Процедура подачи документов в этом году не изменилась. Зато сама приемная компания стала намного прозрачней. К примеру, в БГУ на каждого абитуриента заводится отдельная анкета. 33 мощных компьютера в лаборатории обрабатывают данные каждого. Паспортные сведения, гражданство абитуриента, образование, баллы аттестата и итоги ЦТ. На заполнение анкеты уходит максимум две минуты.

Елена Чиж, член приемной комиссии:

Эти данные, за исключением фамилии, будут доступны для абитуриентов. В открытом доступе в Интернете они могут получить все сведения: сколько человек подало документы на их специальность, какой проходной балл в данный момент.

Затем виртуально абитуриент перемещается уже в другой компьютер. Каждую минуту специалисты строго следят за списками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Громко, член приемной комиссии:

На настоящий момент, видно по системе, всего подали документы 60 человек.

Мы перезагрузили, и через одну минуту уже один абитуриент добавился.

Максимум через 40 минут с того момента, как абитуриент зашел в университет, чтобы подать документы, данные о нем уже находятся на информационном табло. Но и после окончания вступительных испытаний, в прямом смысле слова, можно будет следить за работой приемной комиссии.

Вячеслав Малофеев, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета:

Все заседания приемной комиссии по зачислению будут также транслироваться в рамках нашей сети. На наших информационных табло будет организована прямая трансляция заседания приемной комиссии по зачислению. Мы уверены, что с этой точки зрения будут обеспечены равные права для абитуриентов.

Еще один момент в подаче документов – фотография. Буквально через несколько секунд абитуриент получит снимок, который будет с ним на его студенческом билете пять, а то и шесть лет. Поэтому очень важно кроме документов, родителей и уверенности, взять с собой еще и расческу.

К слову, о родителях. Заполнять анкету, фотографироваться и подавать документы абитуриент должен сам. Это неизменное правило вступительной компании.

Сергей и Галина Кузины, родители абитуриент:

Если что, мы поможем, но он сам должен все это решать. Я думаю, это правильно, все-таки ему здесь учиться.

Чимирко Ирина, мать:

Наверное, больше мы волнуемся, чем дети волнуются. Мы вместе сдавали тесты: она сдает – мы волнуемся. Они вот сейчас там, а нас не пускают. Мы и волнуемся.

У тех абитуриентов, кто еще не определился с будущей профессией, есть больше недели на раздумья. В приемных комиссиях поступающих ждут до 25 июля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».