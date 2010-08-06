Вступительная кампания-2010 завершилась: названы имена 100 тысяч новоиспеченных студентов

Вступительная кампания в белорусские вузы завершена. Сегодня стали известны имена всех ста тысяч новоиспеченных студентов. Четверть из них будут постигать азы наук за счет бюджета на дневном отделении.

Самый высокий конкурс в этом году был на творческие и «международные» специальности.

Математика на 90, русский — 95, а химия — на все 100. Тем не менее, лишь сегодня вчерашняя выпускница может с уверенностью сказать, что она студентка.

Ульяна Медведева, студент БГУ:

Я раньше думала поступать в медицинский и меня пугали проходные баллы в районе 350. Я думала, это не реально. А сейчас я набрала 380 — даже не верится.

Первокурсниками БГУ в этом году стали свыше шести тысяч абитуриентов. Треть из них зачислены на дневную бюджетную форму.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Мы не просто взяли больше, чем за предыдущие годы, мы взяли хороших студентов. 35% зачисленных на бюджет имеют более 300 баллов, четверть зачисленных — медалисты, 130 человек — победители республиканских и международных олимпиад.

Высший класс в нынешней вступительной кампании показали школьники из глубинки. К примеру, 12% из всех новоиспеченных студентов-бюджетников главного вуза страны — выпускники сельских школ. Кстати, это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Самый высокий проходной балл в этом году на специальности «международное право», «мировая экономика», «финансы и кредит». Пятерку лидеров дополнили «международные отношения» и «менеджмент в сфере туризма». Вырос престиж на IT-специальности. «Компьютерная безопасность и актуарная информатика» оказалась под силу тем, у кого за триста.

Мария Карпенко, консультант управления высшего и средне-специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Были проходные баллы и 360, и 340, и 260 — на технические специальности. Это очень серьезный балл. Достаточно серьезный уровень знаний показали нынешние абитуриенты.

10 человек на место. «Актерское искусство» по востребованности у абитуриентов может соперничать разве что с «Искусством эстрады». Интерес к «звездным» специальностям вполне объясним.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной Академии искусств:

Рампы сцены всегда привлекательны, и в этом отношении таланты не иссякают в Беларуси.

На 26 тысяч бюджетных мест дневного отделения в этом году подали заявлений в два раза больше. Особенный спрос был на заочное отделение. Таким образом, 100 тысяч человек в своей биографии могут отметить: год поступления в вуз — 2010.