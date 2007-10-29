Вступительная кампания-2008 может пойти по-новому

В Беларуси планируется изменить правила приема в вузы и ссузы.В частности, предлагается установить одинаковые условия для подачи документов для абитуриентов-бюджетников и для абитуриентов, поступающих на платное обучение.

Также планируется отменить право вузов назначать собственные вступительные испытания по тем предметам, по которым проводится централизованное тестирование - внутренние вступительные экзамены останутся только для специальностей, связанных с физкультурой и творчеством.

Кроме этого, изменения установят единый подход к абитуриентам, которые планируют получить второе высшее образование.

Если соответствующие изменения и дополнения будут приняты в намеченные сроки, то вступительная компания в 2008 году может пойти по новым правилам.