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Вступительная кампания-2008 может пойти по-новому

29 октября 2007 11:45
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В Беларуси планируется изменить правила приема в вузы и ссузы.В частности, предлагается установить одинаковые условия для подачи  документов для абитуриентов-бюджетников и для абитуриентов, поступающих   на платное обучение.
Также планируется отменить право вузов назначать собственные вступительные  испытания по тем предметам, по которым проводится централизованное тестирование - внутренние вступительные экзамены останутся только для специальностей, связанных с физкультурой и творчеством.
Кроме этого, изменения установят единый подход к абитуриентам, которые планируют получить второе высшее образование.
Если соответствующие изменения и дополнения будут приняты в намеченные сроки, то вступительная компания в 2008 году может пойти по новым правилам.
# общество

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