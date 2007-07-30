Вступительная кампания 2007 года близка к завершению

Приемные комиссии накануне закончили прием документов у абитуриентов на дневное отделение.

Для участия в конкурсе на бюджетные, заочную и вечернюю формы, кроме вузов сельскохозяйственного профиля, можно подавать документы по 7 августа. Если абитуриент согласен на обучение на дневной, заочной или вечерней форме на условиях оплаты, то его ждут в вузе до 9 августа.

Напомним, что в Министерстве образования, а также в учебных заведениях созданы телефонные "горячие линии". По всем вопросам можно обращаться с 9.00 до 18.00 по телефону 200-84-70. "Горячая линия" в ведомстве будет работать по 31 августа.

Проходной балл в нынешнем году практически во всех белорусских вузах будет выше прошлогоднего. Это связано с тем, что у выпускников 11-х и 12-х классов этого года более высокий средний балл аттестата.

К примеру, на такую специальность в БГУ, как "Международное право", уже сейчас проходной балл - 350-360. В БГУИР на факультетах компьютерных систем и сетей, информационных технологий, а также на новую специальность "Техника цифровой связи" проходной балл также выше 300.

В текущем году первокурсниками белорусских вузов станут около 85 тысяч юношей и девушек. Прием на получение высшего образования ведут 43 государственных и 10 частных вузов.

