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  • Вступил в силу приказ Федеральной таможенной службы России: все временно ввозимые автомобили на границе получают индивидуальный штрих-код

Вступил в силу приказ Федеральной таможенной службы России: все временно ввозимые автомобили на границе получают индивидуальный штрих-код

10 июня 2010 17:49
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Специальную наклейку будут прикреплять на таможенный документ.

Технология распространяется на автомобили, мотоциклы, полуприцепы и прицепы. Но в Государственном таможенном комитете Беларуси отметили: белорусов это новшество не коснётся. Основание на то – соглашение между нашими странами заключённое ещё в феврале этого года.

Николай Бурш, начальник Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Норма данного соглашения предусматривает отсутствие всяческого таможенного оформления и контроля. Приказ может коснуться только тех транспортных средств, которые стоят на временном учёте в Республике Беларусь, но ввозятся в Российскую Федерацию гражданами Российской Федерации

# общество

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