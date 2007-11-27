Встреча человека с диким кабаном на Могилевщине закончилась плачевно

Теперь житель Чаусского района больше недели проведет на больничной койке. В природе такое ЧП - большая редкость. Кабаны, как правило, ведут ночной образ жизни, а днем отсыпаются.

В лесах возле Петуховки кабанов много. В соседнюю деревню местные жители

только по асфальту и добираются - через лес идти боязно. Игорь Моргунов пару километров по просеке срезать решился. Теперь лежит на больничной койке.

С подобной практикой врачи Чаусской райбольницы раньше не сталкивались. Шрамы на теле Игоря пострашнее, чем от укусов собаки или волка. Пациенту даже назначили курс лечения от бешенства. На всякий случай.

Игорю Моргунову повезло дважды. Уточнить обстоятельства происшествия приезжали милиционеры. Обследовали место и пришли к выводу - парень в рубашке родился.

Кстати, правоохранители считают, что охоту на крупного зверя можно бы временно активизировать. Кабаны и лоси часто становятся виновниками ДТП. На трассах

района за несколько месяцев уже случилось несколько аварий.

