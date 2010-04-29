Встреча Александра Лукашенко и Виктора Януковича в Минске. Итоги

Сегодня в Минске с рабочим визитом Президент Украины Виктор Янукович. Борт номер один приземлился в Национальном аэропорту Беларуси еще до полудня. На красной ковровой дорожке возле резиденции Президента крепким рукопожатием его встретил Александр Лукашенко.

В истории отношений двух стран — новая страница. Украина для Беларуси сразу и сосед, и стратегический партнер, причем стабильный.

Общаясь «с глазу на глаз», белорусский лидер призвал не искать подтекста во встрече двух президентов. Еще в Киеве во время инаугурации Януковича они договорились провести «ревизию» двусторонних отношений. За это время эксперты двух стран проработали вопросы, которые предстоит решить в интересах государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень внимательно слежу за тем, что происходит вокруг белорусско-украинских отношений. И не могу публично не отреагировать на то, что творится вокруг. Кое-кто напрягается по поводу наших отношений. Я думаю, что выскажу совместную позицию: мы ведь не собираемся против кого-то дружить. Беларусь не собирается заниматься геостратегическими проблемами. Это не в наших интересах и не в интересах Украины тоже, я думаю. У нас аналогичные проблемы — что у нас, что у вас. Нам нужно выстроить свои экономики так, чтобы люди жили достойно, чтобы мы не отличались от прочих европейских государств.

Виктор Янукович, в свою очередь, предложил коллеге сообща решать чернобыльскую проблему. Он заявил о пока недостаточном финансировании строительства саркофага на АЭС. Ведь это угроза, не только для Украины и Беларуси, но и для всей Европы.

Украинский президент считает, что толчком для взаимной торговли должно стать межрегиональное сотрудничество. И предложил провести следующую встречу вблизи совместной границы. Виктор Янукович уверен, что Беларусь в недалеком будущем может стать полноправным членом Совета Европы.

Виктор Янукович, Президент Украины:

Украина в 2011 году будет председательствовать в Совете Европы. У нас откроются новые возможности открытия европейских рынков. Мы являемся европейскими странами, и открытие европейских рынков в наших интересах. Это очень нужно нашим экономикам в процессе сближения с европейскими структурами.

Разговор двух президентов затянулся. Тем для обсуждения оказалось немало. Переговоры продолжаются. По итогам встречи стороны намерены подписать ряд документов. Это совместное заявление глав государств, соглашение о деятельности пограничных уполномоченных, а также о культурном сотрудничестве.

Александр Лукашенко:

Появились новые вопросы — о транзите, о наших транзитных возможностях, о поставках товаров, электрической энергии в Прибалтику.

Виктор Федорович сказал о венесуэльской нефти, которая сегодня уже грузится в железнодорожные вагоны. Украинская железная дорога окажет нам серьезнейшую поддержку и помощь по транспортировке на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Эта нефть очень высокого уровня, самого высокого качества. Мы ее переработаем и очень качественные нефтепродукты, также европейского качества, поставим на украинский, белорусский и другие рынки. Это тоже новый проект. Но над ним мы будем работать — по его расширению и углублению — вплоть до прокладки новых перемычек и труб.

Четыре миллиона тонн нефти мы еще сможем перевезти в этом году к перерабатывающим заводам, но 10 миллионов — это уже серьезный проект, который мы готовы осуществить.

Виктор Янукович:

Мы сумеем найти такие взаимовыгодные решения, которые будут дополнять экономики наших стран. Мы видим эти решения в направлении прорывных технологий науки, техники, в области экономического пространства, в углублении переработки наших сырьевых ресурсов. Это всё предстоит нам делать в самое ближайшее время.