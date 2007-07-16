Встать в строй!

В республике началась отправка новобранцев в белорусскую армию.

Первая партия призывников пополнит сегодня части и соединения Вооруженных сил и других воинских формирований республики. В строй станут более десяти тысяч юношей. Каждый из них кроме обязательной медкомиссии прошел конкурсный отбор для службы в конкретных воинских частях.

Созданная в военном ведомстве система позволяет распределять призывников согласно их физическим и моральным качествам. Нынешний призыв имеет ряд особенностей, и, как отмечают в военном ведомстве, главная из них - сокращение срока службы для отдельных категорий граждан до шести месяцев.