Всевидящее око с высоты птичьего полета

В Гродненской области создан беспилотный летательный аппарат. Местный кулибин оснастил его видеокамерой и современной электроникой.

Чтобы изучать или вести наблюдение за местностью с воздуха теперь не нужно привлекать дорогостоящую большую авиацию. С воздуха осматривать леса, следить за дорожным движением, выявлять браконьеров, сегодня можно при минимальных затратах. В Берестовицком районе создан уникальный беспилотный летательный аппарат, оснащённый видеокамерой. И хотя построен он местным авиамоделистом-любителем, по качеству не уступает западным аналогам, при этом в 20 раз дешевле.

Сегодня стадион в городском посёлке Берестовица из объекта спортивного превратился в испытательный аэродром. Авиамоделист - любитель Александр Внукович проводит здесь пробный запуск нового летательного аппарата. В отличие от десятков предыдущих авиамоделей, этот планер впервые в Беларуси оснащён системой видеонаблюдения. Специальные виртуальные очки и система передающих устройств позволяет видеть картинку в режиме реального времени. Конструктор уверен, уникальные технические характеристики: длительность полёта около двух часов и радиус действия больше километра, открывают перед усовершенствованной моделью большие возможности.

Идея создать "всевидящую" модель самолёта у местного конструктора-самоучки появилась несколько лет назад. Однако воплотить её удалось только сегодня. И если с корпусом самого планера проблем не возникло, на его сборку ушло всего две недели, то с электронной начинкой, говорит Александр, пришлось повозиться.

Уверенности в том, что авиамодель с видео-наблюдением не останется в единственном экземпляре, местному конструктору придают его ученики. Сегодня у Внуковича уже десятки последователей. Андрей Саколян, к примеру, уже два года всё своё свободное время проводит с авиамоделистом. И хотя над установкой видеокамеры на его планер придётся ещё поработать, по техническим характеристикам он уже не уступает аппарату учителя.

Сейчас главное, говорит Александр, заинтересовать потенциальных потребителей таких самолётов. Хотя поставить себе на службу изобретение Внуковича уже готовы в Инспекции охраны животного и растительного мира. Заинтересовались "всевидящими" авиамоделями и на работе самого конструктора - в местном РОВД. Здесь уверены: с помощью таких самолётов, борьба с самогоноварением в окрестных лесах будет намного успешней.