Всенародная казнь водителей маршрутных такси

Госавтоинспекция Бреста решила бороться с нарушителями необычным способом.

Брестские госавтоинспекторы борются с нерадивыми водителями маршрутных такси при помощи видеокамеры. Проштрафившихся приглашают на показ документального фильма. А после просмотра картины наказывают самих киногероев.

Валентина Николаева теперь на маршрутках не ездит. Говорит - печальный опыт. В один из дней она села в такси. И чуть инфаркт не пережила. Водитель за рулем долго говорил по телефону женщина не выдержала и сделала замечание.

- А он поворачивается и говорит, а вы что инспектор ГАИ? Зачем делаете замечание? Получилось, нахамил мне еще, - возмущается Валентина НИКОЛАЕВА. - Позвонила, телефон был указан якобы хозяина. Оказалось, номер не существует в природе. Он поменял телефон и не посчитал нужным внести изменения.

С письмом Валентина обратилась в Госавтоинспекцию. Владельца машины нашли. Водитель извинился. Но уверенности в том, что такая ситуация не повторится нет. Такой случай в Бресте не единичный.

У сотрудников ГАИ на сей счет, есть свои соображения. Водители маршруток ПДД не чтят, поэтому и растет число аварий на дорогах. Порой водители и вовсе напоминают осьминогов.

- Не успел пассажир сесть, водитель начинает движение, разговаривает по телефону, во второй руке у него радиостанция, в третьей сдача, а в 4-ой рулевое колеса. Так это каким надо быть профессионалом? – негодует Юрий СУТЬКО, заместитель начальника ГАИ УВД Брестской области.

С маршрутчиками-нарушителями решили бороться современными методами. На протяжении пяти дней брестские инспекторы фиксировали лихачества на видеокамеру. Фильм получился из разряда «Стритрейсеров». Маршрутки хаотично меняют полосы движения, превышают скоростной режим и проезжают светофоры на красный свет. Нарушителей, а их более 30, собрали вместе. Работа режиссеров в форме водителям не понравилась. Ведь за каждое нарушение штраф. Андрею Тимошевскому придется заплатить 350 тысяч рублей.

В свое оправдание проштрафившиеся винили дороги, пешеходные переходы, которых, по их мнению, очень много. И крайне редко - себя. «Человечность» маршрутчиков порой стоит жизни участникам дорожного движения. В Бресте с начала года с участием этих такси произошло 2 крупных ДТП. В них пострадали люди.

Сотрудники Госавтоинспекции намерены и далее проводить такие кинолектории, или как уже успели назвать Всенародные казни водителей маршрутных такси. Только общими усилиями можно добиться порядка на дорогах.

