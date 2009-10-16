Всемирный день продовольствия

Этот день был провозглашен в 1979 году в Риме, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме борьбы с голодом и бедностью.

Сегодня в мире голодают более восьмисот миллионов человек — это каждый шестой житель планеты. В основном, это происходит в странах третьего мира.

Беларуси не грозит продовольственный кризис, поскольку производство продукции сельского хозяйства продолжает увеличиваться, внутренняя потребность обеспечивается в полном объеме.

Вместе с тем республика не может стоять в стороне от проблем других стран. В июле прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи ООН белорусская делегация предложила устранить экспортные субсидии и иные барьеры в торговле сельхозпродукции, прекратить спекулятивные сделки на рынке продовольствия и увеличить помощь развивающимся странам.