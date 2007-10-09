Всемирный день почты

Несмотря на то, что в наш век Интернета писем в "толстых сумках на ремне" стало намного меньше, работы у почтальонов не убавилось.

Современные почтовики активно работают в секторе банковских услуг, торговли по каталогу и информационных технологий, а также развивают гибридную почту и электронную коммерцию. Так в Беларуси уже разработано программное обеспечение, благодаря которому станет возможен электронный денежный перевод через сеть Интернет.

Все большую популярность набирают и другие услуги в онлайн-режиме, а также межрегиональные платежи. Всего в Республике оказанием почтовых услуг населению занимаются более 3,5 тысяч отделений.

