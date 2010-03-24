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Всемирный день борьбы с туберкулезом отметили в Беларуси

24 марта 2010 20:34
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По всей стране прошла профилактическая акция «Белая ромашка». На центральные площади 30 городов страны вывезли передвижные пульмосканы. Желающие могли пройти бесплатное флюорографическое обследование.

А в Гродно о борьбе с туберкулезом рассказывали волонтеры красного креста. Молодые люди в ярких куртках с символикой акции – белой ромашкой – давали горожанам советы, как защитить себя и своих близких от опасного заболевания.

Руслан Шило, координатор молодежных программ Гродненской областной организации красного креста:
– В копилки красного креста, мы проводим сбор средств детям больным туберкулезом. И приглашаем прохожих пройти бесплатное флюорографическое обследование на передвижном пульмоскане. Очередь там большая и мы видим, что это реально нужно жителям города.

# общество

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