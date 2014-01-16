Всемирный день Битлз отметили в Гродно: глухонемые дети исполнили танец на сердце, выложенном из лепестков роз

Новости Беларуси. Поклонники легендарной ливерпульской четверки отмечают Всемирный День «Битлз». 16 января в Гродно в честь знаменитого квартета устроили необычную акцию. В центре города, в присутствии десятков зрителей, слабослышащие дети в танце впервые перевели песню легендарной группы «Все, что тебе нужно, – это любовь» на язык глухонемых. Танец исполнили на сердце, выложенном из лепестков роз.

В финале участники отпустили в небо десятки воздушных шаров. Тоже в виде сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Якуш, хороеограф:

Дети очень эмоциональны, это очень чистые дети. Мы решили с помощью этих детей немножко показать людям, что есть добро, что нужно помогать друг другу, никогда не хамить, не грубить и уважать друг друга. И сегодня вам показали небольшое такое представление именно эмоциями, жестами, глазами, каким-то чувствами своими.

Необычный танец вместе с детьми придумал хореограф Евгений Якуш. Песню выбрали тоже не случайно. Джон Леннон написал ее как гимн любви, содержащий простое послание, понятное людям всех национальностей. А ребята еще раз подтвердили, что люди с особенностями развития тоже готовы искренне любить, переживать и дарить радость другим.

Виктория Новогродская:

Мне очень понравилась эта акция, так как я сама являюсь поклонницей этой группы. И очень понравилось, что даже такие особенные детки, с нарушением слуха, могут так выразительно, так ярко передать любовь, такое хорошее чувство.