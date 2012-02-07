Всемирный день безопасного Интернета отмечает 7 февраля общественность

По мнению экспертов, уровень осведомленности белорусов о специфике безопасной работы в Сети довольно высокий. Завидную грамотность в этой сфере демонстрируют не только компании и предприятия, но и рядовые граждане. Они защищаются от хакеров даже отправляя обычные электронные письма.

Хостинг-операторы постоянно предлагают новые безопасные технологии. Тем более, что Интернет-пользователей с каждым годом в Беларуси становится больше. Уже более 80% населения пользуются услугами сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пятерку наиболее посещаемых ресурсов входят социальные сети, блоги, новостные, мультимедийные и образовательные сайты.