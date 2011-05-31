Всемирный день без табака: табакокурение — социально-заразный феномен, точнее — массовое безумие

В Беларуси прошли акции за здоровый образ жизни. Например, крупнейшие города Гомельщины учились дышать свободно. А все желающие могли увидеть следы сигарет на собственных лёгких. Такой бесплатный аттракцион предложили медики заядлым курильщикам.

Всего несколько веков понадобилось табаку, чтобы из лекарственного зелья индейцев превратиться в главный наркотик человечества. В мире сегодня насчитывается 1 миллиард 300 миллионов курильщиков. Каждый пятый житель земли — никотинозависимый, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На «никотиновую иглу» планету подсадили табачные компании. Это они внушили людям что за жёлтые зубы и десятки болезней человек должен ещё и сам платить. В магазинах Гомеля сегодня на час запретили продавать сигареты. Однако, это капля в море: мировой оборот никотиновой индустрии составляет 400 миллиардов долларов в год.

Научно доказано: табакокурение — причина 98% случаев рака лёгких, а риск заболевания и смерти от туберкулёза у курящих в 2,5 раза выше. Удивительно, но каждый курильщик об этом знает.

Учёные называют табакокурение социально-заразным феноменом, точнее массовым безумием. Иначе объяснить, патологическое желание делать то, что убивает — нельзя.