Всемирный банк предложил Украине ввести налог на пенсии

Всемирный банк рекомендовал Украине для сокращения дефицита бюджета ввести подоходный налог на пенсии.

Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на источники в украинском правительстве. Издание отмечает, что в случае введения такого налога доходы всех пенсионеров в стране автоматически снизятся на 15%.



Газета пишет, что помимо дополнительного налога на пенсии, Всемирный банк также предложил Украине сократить пенсии работающих пенсионеров на 50%, ограничить максимальный размер пенсий шестью тысячами гривен (чуть больше 750 долларов), а также увеличить трудовой стаж, необходимый для получения минимальной пенсии, и постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Источники издания говорят, что большую часть рекомендаций Всемирного банка украинские власти принять не смогут. – Как мы можем поднять пенсионный возраст до 60 лет, если у нас так долго не живут? – заметил собеседник газеты.

Что касается ограничения максимальных пенсий, в правительстве считают, что эффект от такой меры будет минимальным, так как на Украине только три тысячи человек имеют пенсии выше 10 тысяч гривен. Против предложений Всемирного банка выступают также сами пенсионеры.

23 марта украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что правительство Украины изучает возможность увеличения пенсионного возраста на пять лет для женщин, а также введения ограничений на выплату пенсии работающим пенсионерам. Однако на следующий день премьер-министр Украины Николай Азаров опроверг эти сообщения, заявив, что пенсионный возраст в стране увеличен не будет. Азаров также пообещал, что в бюджете страны предусмотрено постепенно повышение социальных стандартов в 2010-2011 годах.

В 2009 году, по данным МВФ, реальный дефицит бюджета Украины превысил 13 миллиардов долларов (более 11% ВВП, включая небюджетные расходы). По оценке властей страны, в 2010 году дефицит бюджета составит как минимум 35 миллиардов гривен (4,3 миллиарда долларов), пишет Lenta.ru.