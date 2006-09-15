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Всемирному Дню туризма посвящается:

15 сентября 2006 09:00
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15 сентября в Гомеле стартует туристский слет. Участие в мероприятии принимает около 150 человек. Это 12 команд предприятий "Беларусьтуриста", которое отмечает свое 55-летие. В 50-е годы туризм и экскурсионная деятельность в республике активно поддерживали профсоюзы. Поначалу они проводили городские производственные, музейные и загородные экскурсии, туристские походы. Однако уже в 1958 году на берегу озера Нарочь была открыта первая в стране турбаза на 100 мест. Год спустя под Минском состоялся первый республиканский слет туристов.
# общество

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