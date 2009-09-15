Всемирно известный маркетолог учит белорусских бизнесменов

Мастер-класс Джека Траута многие отечественные СМИ уже успели назвать крупнейшим событием деловой жизни этой осени.

А участие белорусских бизнес-элит, от телекоммуникационных гигантов до крупнейших игроков банковского дела, - подтверждение этому.

Темы лекций Траута звучат просто. И не только для маркетологов. Но от этого они не становятся менее значимыми. Как продать в современных кризисных условиях – вопрос, который выходит за плоскость маркетологии и определяет само существование фирмы. Конкурентоспособность белорусских товаров за рубежом – известная проблема отечественного бизнеса. Но нет проблем, которые бы не имели решения.

О слиянии теории и практического опыта признанный гуру мирового маркетинга рассказал в эксклюзивном интервью нашей телекомпании.

- Я всегда говорю: нужно изучить конкуренцию - можно делать не только то, что хотите, а то, что позволяют делать конкуренты. А для этого нужно понять, что у них творится в головах. Любая программа должна начинаться с изучения конкурентов. Нужно узнать их сильные и слабые стороны и понять может ли Беларусь их слабость превратить в свою силу, - рассказывает Джек Траут.

Полную версию интервью Джека Траута нашей телекомпании смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье в 19-30.