Всемирная организация интеллектуальной собственности заинтересована в сотрудничестве с Беларусью

Беларусь получила полную поддержку Всемирной организации интеллектуальной собственности в развитии инноваций, интеллектуальных знаний и патентоведения. Республика планирует привлечь ВОИС к реализации некоторых госпрограмм.

С этой целью 31 января с официальным визитом в Минск и прибыл гендиректор международной организации Камил Идрис.

Для Камила Идриса это уже второй визит в Беларусь. В свой первый приезд гендиректор ВОИС встречался с Президентом страны Александром Лукашенко. Сразу видно, что ехал доктор Идрис к нам не без удовольствия. Улыбка на лице и непосредственное общение с прессой. Даже снежная, совсем не южная погода не испортила впечатления у гостя. Ведь приехал Камил Идрис не отдыхать, а подписывать важные документы, так сказать реальные программы и соглашения между ВОИС и Беларусью.

31 января состоялась встреча господина Идриса с Сергеем Мартыновым. Министр иностранных дел страны первым начал беседу, причем на английском языке. Гендиректор ВОИС открыто говорит, что Беларусь представляет большой интерес в плане инноваций. А этот визит призван придать новый импульс сотрудничеству с ВОИС, привлечь в республику техническую помощь и экспертный потенциал этой авторитетной международной организации.

1 февраля высокий гость посетил Национальную библиотеку, где ознакомился с высокотехнологичным библиотечным оборудованием. Посетив сайт ВОИС, гость похвалил скорость соединения. Кроме того, господину Идрису представили зал белорусской книги, картинную галерею и музей старинных изданий. В благодарность за теплый прием глава ВОИС передал в дар библиотеке собственные книги.

"Это действительно сокровище, редкое историческое учреждение, которое служит гуманизму, науке и технологии. Наша организация будет очень тесно сотрудничать с Национальной библиотекой", - заявил генеральный директор ВОИС Камил Идрис.

