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Всей страной за безопасность детей на дорогах!

21 мая 2007 10:43
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В связи с окончанием учебного года и наступлением летних каникул под таким названием в республике начинается профилактическая акция. Она продлится до середины сентября и призвана снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, в связи с установившейся в Беларуси жаркой погодой, водителям рекомендуется проявлять на дороге максимум внимания и планировать поездки на дальние расстояния преимущественно в ранние часы и после захода солнца.
# общество

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