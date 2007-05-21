Всей страной за безопасность детей на дорогах!

В связи с окончанием учебного года и наступлением летних каникул под таким названием в республике начинается профилактическая акция. Она продлится до середины сентября и призвана снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, в связи с установившейся в Беларуси жаркой погодой, водителям рекомендуется проявлять на дороге максимум внимания и планировать поездки на дальние расстояния преимущественно в ранние часы и после захода солнца.