Всей семьёй на лёд!

Столичные власти распорядились до 1 декабря установить и оборудовать в Минске 170 катков и 25 хоккейных "коробок".Уже разработан график работы лыжероллерных трасс и катков. Кстати, каждый район столицы будет иметь центральную ледовую арену размером не менее 60 х 90 метров. В нынешнем сезоне в городе будут работать два мобильных катка на проспекте Победителей и в микрорайоне "Чижовка". Покрытие на этих площадках не растает и при температуре плюс 10. Лыжи и коньки можно будет взять на прокат. А подкрепиться - в буфете.